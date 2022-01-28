- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Playstation Plus Şubat 2022 ücretsiz oyunları
Playstation Plus Şubat 2022 ücretsiz oyunları
Sony'nin, PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Şubat 2022 oyunları belli oldu.
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 09:06
Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.
Sony, şubat ayında PlayStation Plus abonelerine 3 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.
Şubat 2022 oyunları, 1 Şubat'ta erişime açılacak. Oyunları kütüphanenize belirtilen tarihten önce eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabilirsiniz.
PS PLUS ŞUBAT 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI
- Planet Coaster: Console Edition - PS5
- EA Sports UFC 4 - PS4
- Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure - PS4
PLAYSTATION PLUS FİYAT
Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 240 TL ödemesi gerekiyor.