Playstation Plus Şubat 2022 ücretsiz oyunları

Sony'nin, PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Şubat 2022 oyunları belli oldu.

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

Sony, şubat ayında PlayStation Plus abonelerine 3 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.

Şubat 2022 oyunları, 1 Şubat'ta erişime açılacak. Oyunları kütüphanenize belirtilen tarihten önce eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabilirsiniz.

PS PLUS ŞUBAT 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Planet Coaster: Console Edition - PS5

EA Sports UFC 4 - PS4

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure - PS4

PLAYSTATION PLUS FİYAT

Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 240 TL ödemesi gerekiyor.