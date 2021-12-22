PlayStation Türkiye'den fiyat açıklaması: Değişiklik yok

PlayStation 5'in fiyatının ne olacağı sorularına cevap veren PS Türkiye, fiyatın değişmediğini ve 7 bin 499 TL kaldığını açıkladı.

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, ilk dört haftasında 3.4 milyon satarak PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olmuştu.

PS TÜRKİYE: FİYATI DEĞİŞTİRMEDİK

Son zamanlarda dolar kurunun sürekli olarak değişmesi, Xbox Series X gibi oyun konsollarında fiyat artışlarına neden olmuştu. PlayStation Türkiye ise, konuyla ilgili bir açıklama yaparak PS5 fiyatlarının yıl başından beri hiç değişmediğiniş söyledi.

PlayStation Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre PlayStation 5'in fiyatı, bu yılın ilk çeyreğindeki vergi indiriminden sonra 7 bin 499 TL olarak belirlendi ve o zamandan bu yana hiç zam yapılmadı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PlayStation 5 oyun konsollarının tavsiye edilen perakende satış fiyatlarında 2021'in ilk çeyreğinde vergi indirimine bağlı yapılan güncelleme sonrasında herhangi bir değişiklik olmadığını bilginize sunarız.

PlayStation 5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli 7 bin 499 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile satılmaya devam etmektedir."

PLAYSTATION 5 'İN GERÇEK FİYATI

PlayStation Türkiye'nin fiyatı bu koşullarda bile 7 bin 499 TL'de tutması gerçekten sevindirici olsa durum aslında tam olarak böyle değil.

Konsolun ülkemizde karaborsaya düşmesi nedeniyle bu fiyata satılan bir PS5 bulmanız neredeyse imkansız.

Çeşitli alışveriş sitelerinde PlayStation 5'in satış fiyatı 15 bin TL'den 24 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.