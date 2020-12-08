Plüton aracından garip keşif: Uzay sanıldığı kadar karanlık değil

Plüton aracından garip keşif: Uzay sanıldığı kadar karanlık değil

NASA'nın New Horizons uzay aracının görüntü arşivini tarayan araştırmacılar; evreni kaplayan, zayıf ama görünür ışık parlaması keşfetti.

Güneş sisteminin iç kısmındaki uzay boşluğu, Güneş’ten gelen ışığı yansıtan toz parçacıklarıyla dolu. Bu da yer tabanlı veya yörünge teleskoplarının kaydettiği görüntülerde dağınık bir parıltı görülmesine neden olabiliyor.

NASA'nın New Horizons (Yeni Ufuklar) isimli uzay aracı, 19 Ocak 2006 tarihinde fırlatıldıktan sonra Plüton ve uydularını inceleyen tek araç olarak tarihe geçmişti.

New Horizons, Plüton'un ötesinde olduğu için, çektiği fotoğraflarda bu toz parçacıklarının neden olduğu “ışık kirliliği”nin ortadan kaybolması gerekiyordu.

Uzay aracının görüntü arşivini tarayan araştırmacılar, evreni kaplayan; zayıf ama görünür ışık parlaması keşfetti. Bu da "Uzay ne kadar karanlık?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

GİZEMLİ IŞIK KAYBOLMADI

Araştırma ekibi; söz konusu gizemli ışığın kaynağını bulmaya çalışırken Samanyolu'ndaki yıldızlar, uzak galaksiler ve hatta uzay aracının kendisi de dahil olmak üzere bilinen tüm ışık kaynaklarını eledi. Ancak gizemli dağınık parıltının hala orda olduğu görüldü.

Araştırma ekibinin ışığın kaynağıyla ilgili net açıklaması yok, bu yüzden de bu gizemli ışığın nasıl oluştuğu bilinmiyor.

Bilim insanları, New Horizons aracından elde edilen fotoğrafları inceleyerek, bu kaynağı bulacaklarını umuyor.