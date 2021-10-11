Plüton, atmosferini yavaş yavaş kaybediyor

Bilim insanları, Plüton’un atmosferinin yoğunluğunun azalmaya başladığına dair kanıtlar buldu.

Güneş sisteminde bilinen en büyük cüce gezegen olan ve ilk olarak 1930 yılında keşfedilen Plüton, 2006 yılında gezegen kategorisinden çıkarılmıştı.

ABD’deki Southwest Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, bir yıldızın arkadan Plüton'u aydınlatması sayesinde gök cisminin atmosferini detaylı incelemeyi başardı.

Ekip, hem ABD'de hem de Meksika'da birden fazla noktadaki teleskopları kullanarak Plüton'un büyük oranda nitrojenden oluşan ince atmosferini gözlemledi.

ATMOSFERİNİ KAYBEDİYOR

Bilim insanları, Plüton’un atmosferinin yoğunluğunun azalmaya başladığına dair kanıtlar buldu. Böylelikle, son birkaç yıldır cüce gezegenin atmosferinin kaybolduğuna dair iddialar doğrulandı.

Plüton'un atmosferi, yüzeyindeki buzların oluşturduğu buhar basıncıyla destekleniyor. Bu nedenle Plüton'daki buzun ısınması, atmosfer yoğunluğunu önemli ölçüde değiştirebiliyor.

Araştırma ekibinde yer alan Leslie Young, "Plüton'un atmosferinin varlığını hala koruması, yüzeydeki nitrojen buz rezervinin yüzeyin altında depolanan ısıyla sıcak tutulduğunu gösteriyor. Abcak elde ettiğimiz yeni veriler, artık bunların da soğumaya başladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.