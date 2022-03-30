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    Plüton'da buz volkanları tespit edildi

    NASA'nın New Horizons misyonu tarafından paylaşılan görüntüler, Plüton'un yüzeyinde buz volkanlarının olduğunu gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:13
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    Plüton'da buz volkanları tespit edildi

    Güneş sisteminde bilinen en büyük cüce gezegen olan ve ilk olarak 1930 yılında keşfedilen Plüton, 2006 yılında gezegen kategorisinden çıkarılmıştı.

    NASA'nın New Horizons adlı uzay aracı, 2015'te Plüton'un yakınından geçtiği sırada cüce gezegenin ayrıntılı görüntülerini kaydetmişti.

    NASA'nın New Horizons misyonu tarafından paylaşılan Plüton'un görüntüleri, cüce gezegende yeni bir keşfin yapılmasını sağladı.

    NTV'de yer alan habere göre, Plüton'un yüzeyi üzerinde yükselen tepelerin buz volkanları olabileceği ortaya çıktı. Görüntülerin ve topografik verilerin tam bir analizi, bunun tek bir buz volkanı değil, bazıları 7 bin metreye yükseklikte ve yaklaşık 10-150 km çapında olan pek çok buz volkanın birleşimi olduğunu gösterdi.

    Plüton da buz volkanları tespit edildi #1

    ABD’de yer alan Southwest Araştırma Enstitüsü'nde  proje bilimcisi yardımcısı olan Dr. Kelsi Singer, “Bu alan çok farklı ve çarpıcı göründüğü için hemen ilgimizi çekti. Bu devasa geniş tepeciklerin üzerinde üst üste bindirilmiş dalgalı doku, onun üzerinde ise daha küçük kayalık bir doku türü var.” diye konuştu.


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