Plüton'un yüzeyindeki tuhaf şekillerin sırrı çözüldü

Bilim insanları, Plüton'un yüzeyinde görülen tuhaf geometrik şekillerin süblimleşme adı verilen doğal bir süreçten kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Güneş sisteminde bilinen en büyük cüce gezegen olan ve ilk olarak 1930 yılında keşfedilen Plüton, 2006 yılında gezegen kategorisinden çıkarılmıştı.

NASA'nın New Horizons adlı uzay aracı, 2015'te Plüton'un yakınından geçtiği sırada cüce gezegenin ayrıntılı görüntülerini kaydetmişti.

Görüntülerde cüce gezegenin nitrojen buzuyla dolu Sputnik Plantia adlı havzasında gizemli şekiller göze çarpmıştı.

Çokgen şeklindeki bu yapıların genişliğinin kabaca 20 kilometre olduğu tespit edildi. Ancak şekillerin Güneş'ten çok uzaktaki bir gök cisminde nasıl oluştuğu sorusu bugüne kadar cevapsız kalmıştı.

ŞEKİLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Birleşik Krallık'taki Exeter Üniversitesi'nden Adrien Morison liderliğindeki bir araştırma ekibi, karmaşık modelleme tekniklerini kullanarak Plüton'daki doğal süreçleri simüle etti.

Araştırmaya göre bu şekiller, havzadaki nitrojen buzunun doğrudan buharlaşmasından, yani katı halden direkt gaz haline geçme anlamına gelen süblimleşme sürecinden kaynaklanıyor.

Araştırma ekibi, söz konusu bulguların Sputnik Planitia'daki süblimleşmenin yaklaşık 1-2 milyon yıl önce başladığını öngören iklim modelleriyle de uyumlu olduğunu söylüyor.