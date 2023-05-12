POCO X3 kullanıcılarına müjde! MIUI 14 güncellemesi yayınlandı POCO X3 modeli için MIUI 14 güncellemesi ülkemizde kullanıma sunuldu.

ensonhaber.com

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunan Xiaomi, aynı zamanda daha fazla kişiselleştirme seçeneği getiriyor.

MIUI 14 POCO X3'e geldi

POCO, 2023'ün ikinci çeyreği bitmeden MIUI 14 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini açıklamıştı. Listede bulunan POCO X3 NFC modeli, güncellemeye kavuştu.

POCO X3 NFC, 2020’de piyasaya sürüldü ve kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 sürümü ile çıktı. Daha sonra Android 12 ve MIUI 13'e güncellenen telefon, artık Android 12 tabanlı MIUI 14'e geçiş yapıyor.

Ayrıca güncelleme, Nisan 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.