POCO X4 GT'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Akıllı telefon sektöründe ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren POCO, X4 GT modelini ülkemizde satışa çıkardı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO X4 GT akıllı telefon modelini ülkemize getirdi. POCO X4 GT'nin Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerine kısaca bir göz atalım.

POCO X4 GT özellikleri

Yeniden markalanmış bir Redmi Note 11T Pro olarak karşımıza çıkan POCO X4 GT, gücünü MediaTek Dimensity 8100 yonga setinden alıyor.

144Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç boyutlarında FHD+ LCD ekran, 67W hızlı şarj destekli 5.080 mAh batarya ve üçlü kamera tasarımı, telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

8GB RAM /128GB depolama ve 8GB RAM / 256GB depolama seçenekleriyle satışa çıkan POCO X4 GT; 64MP OIS ana sensör, 8MP ultra geniş açı, 2MP Makro ve 20MP ön kameraya sahip.

POCO X4 GT Türkiye fiyatı

Mi Türkiye mağazasında listelenmeye başlayan Poco X4 GT, ülkemizde 14 bin 999 TL fiyat etiketine sahip.

Şimdilik 8GB RAM ve 256GB depolama sürümüne sahip olan telefonun, mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.