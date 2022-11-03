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    Popüler buzullar 2050'ye kadar yok olacak

    UNESCO, bazı meşhur buzulların küresel ısınma nedeniyle 2050 yılına kadar yok olacağı tahmininde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 09:56
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    Popüler buzullar 2050'ye kadar yok olacak

    Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), 50 Dünya Mirası alanında izlediği yaklaşık 18 bin 600 buzulun 3'te 1'inin 2050 yılına kadar yok olacağını tahmin ediyor.

    UNESCO'ya göre aralarında İtalya'daki Dolomitler, ABD'deki Yosemite ile Yellowstone parkları ve Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'nın da yer aldığı bazı meşhur buzullar da yok olacak.

    NTV'de yer alan habere göre UNESCO, geriye kalan buzulların ise ancak küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecenin altında tutulması halinde kurtarılabileceğini belirtiyor.

    BUZUL

    UNESCO'nun Dünya Mirası'na aldığı buzullar, dünyadaki tüm buzulların yüzde 10'unu oluşturuyor ve küresel turizmin odak noktaları olarak biliniyor.

    Her yıl tonlarca buz eriyor

    Konuya ilişkin raporun baş yazarı Tales Carvalho, Dünya Mirası buzullarının her yıl ortalama 58 milyar ton buz kaybettiğini, bunun da deniz seviyesinin yüzde 5 yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

    Carvalho, büyük buzulların erimesinin önüne geçilmesi için en önemli koruyucu önlemin, karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltmak olacağına dikkat çekti.

    BUZUL


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