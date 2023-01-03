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    Popüler oyun Fortnite iPhone'lara geri dönüyor

    Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Fortnite'ın 2023 yılı içerisinde App Store'a geri döneceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 12:43
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:05
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    Popüler oyun Fortnite iPhone'lara geri dönüyor

    Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, 2020 yılında App Store'dan kaldırılmış ve Epic Games ile Apple karşı karşıya gelmişti.

    Epic Games, yeni güncelleme ile oyuna kendi ödeme sistemini eQntegre ederek, oyun için satın alımları daha uygun fiyata sunmuştu.

    Ancak App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil oyunlarında Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

    Epic Games ise, oyuna eklediği kendi ödeme sistemini kullanarak Apple'ın kesintilerinden kurtulmak istedi. Ancak bunun sonucunda Apple, Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı.

    fortnite

    Apple ile Epic Games arasındaki buzlar çözüldü

    Apple ile Epic Games arasında yaşanan gelirim sona eriyor. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Fortnite'ın 2023 yılı içerisinde iOS'a geri döneceğini duyurdu.

    Şu anda Apple ile Epic Games arasındaki Fortnite davası temyiz sürecinde. Bu nedenle iOS kullanıcıları Fortnite için biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

    fortnite epic


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