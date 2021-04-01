Popüler oyun PUBG Lite yolun sonuna geldi

PUBG’nin ücretsiz ve düşük sistem gereksinimleriyle çalışan versiyonu PUBG Lite’ın kapatılacağı açıklandı.

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin düşük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan hafifletilmiş sürümü PUBG Lite, artık kapanıyor.

Aldıkları karar neticesinde PUBG Lite'ı kapatma sürecini netleştirdiklerini ifade eden oyun yapımcısı Krafton, kapatılma tarihine kadar oyuncuların hesaplarındaki coin'leri kullanabileceklerini söyledi.

PUBG LITE NE ZAMAN KAPATILACAK

Yapılan açıklamaya göre PUBG Lite'ın internete sitesi şu andan itibaren hizmet vermiyor ve kullanıcıları bir veda mesajı karşılıyor.

Paylaşılan mesajda, oyunun 29 Nisan'da tamamen kapatılacağı bilgisine yer verildi.

PUBG LITE VEDA MESAJI

PUBG Lite'ın web sitesinde yer alan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Oyuncularımız,

Bizimle birlikte olan müthiş sayıda PUBG LITE severin tutkusu ve desteği için son derece minnettarız. COVID-19 pandemisinin zorlu zamanlarında PUBG LITE’ın taraftarlarımıza güvende kalmanın eğlenceli bir yolunu sunduğunu umuyoruz.

Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve yolcuğumuz için zaman doldu. Ne kadar üzülsek de plana göre PUBG LITE hizmetini 29 Nisan 2021’de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz.

[Sonlandırma Planı]

30 MART 2021 (UTC)

lite.pubg.com web sayfası kapatılacak

Artık yeni indirme yapılamayacak

29 NİSAN 2021 05:00 (UTC)

Hizmet sonu

29 MAYIS 2021 (UTC)

LITE için artık Oyuncu Desteği sunulmayacak

Sonlandırma tarihine kadar, normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz L-COIN de dahil, oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz.

PUBG LITE Facebook, oyun hizmeti sonlandırıldıktan sonra dahi bir sonraki bildirime kadar açık olacak.

Herkese en derin takdirlerimizi ve en içten özürlerimizi sunmak istiyoruz. Bizimle geçirdiğiniz zamandan keyif almış olduğunuzu umuyoruz, lütfen gelecekteki çabalarımızı takip etmeye devam edin.

PUBG LITE oynadığınız için teşekkürler."