Popüler oyunlar, kullanıcı bilgilerini çalıyor

Kaspersky araştırmacıları, 2022'nin ilk yarısında oyuncuları istismar etmeye çalışan siber suçluların etkinliğinin arttığını söylüyor.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Hedefte popüler oyunlar var

Kaspersky, küresel olarak hassas verileri toplayan ve en popüler oyunlardan bazılarını taklit ederek yayılan kötü amaçlı yazılımların saldırısına uğrayan kullanıcı sayısının, yılın ilk yarısında 2021'in ilk yarısına göre yüzde 13 arttığını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, güvenilir olmayan kaynaklardan ücretsiz olarak yeni oyunlar indirmeye çalışan oyuncular; kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşırken, oyun hesaplarını ve paralarını kaybetti.

1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022'ye kadar olan sürede Kaspersky güvenlik çözümleri, 28 oyun veya oyun serisini taklit eden yaklaşık 92 bin kötü amaçlı veya istenmeyen benzersiz dosyadan etkilenen 384 binden fazla kullanıcı tespit etti.

Aynı dönemde Türkiye'de 7 bin 906 tekil kullanıcı, 5 bin 492 kötü amaçlı ve istenmeyen dosyadan etkilendi.

Korsan oyunlar tehlike saçıyor

Çoğu zaman kullanıcılar resmi sitelerden değil, üçüncü taraf web sayfalarından oyun indirmeye çalıştıklarında kötü amaçlı dosyalarla karşılaşıyor.

Bu, özellikle oyunun oldukça pahalı olduğu ve oyuncunun güvenilir olmayan sitelerde oyunun ücretsiz bir kopyasını bularak paradan tasarruf etmek istediği durumlarda geçerli.

Ancak oyuncular bu durumda meşru sürüme para vermeye kıyasla çok daha fazlasını kaybediyorlar.

Örneğin birçok kötü amaçlı dosya, cihazlara bulaşarak oyun hesaplarına giriş bilgilerini, banka bilgilerini ve hatta kripto cüzdan verilerini çalıyor.

Saldırganlar, kötü amaçlı dosyaları yaymanın yanı sıra oyunları kullanarak yeni kimlik avı sayfaları oluşturmaya ve yaymaya devam ediyor.

Kaspersky uzmanları ilk kez, oyunculara saldıran yeni bir kimlik avlama şeması keşfetti. CS:GO, PUBG ve Warface için oyun içi mağazaların arayüzünü taklit eden dolandırıcılar, sahte sayfalar oluşturarak potansiyel kurbanlara çeşitli silah ve eserlerden oluşan iyi bir cephaneliği ücretsiz olarak sunma vaadiyle geliyor.

Hediyeyi almak için oyuncuların Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ hesapları için giriş bilgilerini girmeleri gerekiyor.

Hesapları ele geçirdikten sonra saldırganların kart ayrıntıları için kişisel mesajlarda arama yapmaları veya kurbanın çeşitli arkadaşlarından para istemeleri, güvenlerini ve dikkatsizliklerini suistimal etmeleri çok büyük olasılık.