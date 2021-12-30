Popüler şifre yönetim uygulaması LastPass, kullanıcıları korkuttu

Popüler şifre yönetim uygulaması LastPass'in kullanıcılara gönderdiği uyarı mesajları korkuya neden oldu. Şirket, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

LastPass, parolaları düzenli aralıklarla oluşturan, depolayan ve otomatik olarak değiştiren popüler bir parola yöneticisi olarak hizmet veriyor.

Şifre yönetimi dendiğinde akla ilk gelen uygulamalardan olan LastPass, geçtiğimiz günlerde kullanıcıları korkutan bildirimler göndermeye başladı.

Yetkisiz oturum açma uyarısıyla karşı karşıya kalan LastPass kullanıcıları, şifrelerinin ele geçirildiğini düşündü.

LASTPASS: YANLIŞ ALARM

Kullanıcıların, LastPass hesaplarına erişmeye çalışıldığına dair mesajlarla çevrimiçi forumlara akın etmesinden sonra şirket, hiçbir parolanın ele geçirilmediğini ve bunun yanlış bir alarm olduğunu söyledi.

LastPass, ilk olarak sorunun muhtemelen çalınan şifreleri deneyen otomatik botlardan kaynaklandığını düşündü.

Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapan şirket, kendi sistem hatası nedeniyle kullanıcılara yanlış uyarı gittiğini tespit etti.