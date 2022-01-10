Popülerliğini yitiren Clubhouse, web tarayıcılarına geldi

Son günlerde popülerliğini kaybeden Clubhouse, tarayıcılarda dinleme özelliğini test ediyor.

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak geçtiğimiz yıl oldukça ses getirmişti.

Uygulama, son aylarda ise popülerliğini kaybetmiş durumda. Bu nedenle geliştiriciler, platforma yeni özellikler ekleyerek yeniden kullanıcıları çekmek istiyor.

TARAYICILARDA DA ÇALIŞACAK

Clubhouse, bir web tarayıcısı kullanarak tekrarları ve canlı odaları dinleyebilme özelliğini ABD'de yayınladı. Üstelik uygulamayı bu şekilde kullanmak için oturum açma şartı da bulunmuyor.

Clubhouse, özelliğin deneysel olduğunu ve bu nedenle hatalar yaşanabileceğini belirtti. Ancak şirket, kullanımın yararlı bulunması halinde özelliğin daha fazla ülkede kullanıma sunulacağını ekledi.