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    PS Plus abonelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar

    PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Ocak 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu. Gelecek ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 13:33
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    PS Plus abonelerine Ocak 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar

    Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

    PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

    Sony'nin ocak ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre, bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.

    PS Plus ocak oyunları

    • STAR WARS Jedi: Fallen Order (PS5/PS4)
    • Fallout 76 (PS4)
    • Axiom Verge 2 (PS5/PS4)

    3 Ocak'ta erişime açılacak oyunları 7 Şubat'a kadar hesabınıza eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.

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