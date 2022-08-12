PS Plus servisine Ağustos 2022'de eklenecek oyunlar

PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Ağustos 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay platforma 12 yeni oyun eklenecek.

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz ay yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony, ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunları açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, bu ay platforma 12 yeni oyun eklenecek.

PS Plus ağustos oyunları

Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 12 Ağustos'ta erişime açılacak.

Bugsnax (PS5, PS4)

Dead by Daylight (PS5, PS4)

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PS4)

Yakuza 0 (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Yakuza Kiwami 2

EVERSPACE (PS4)

Metro Exodus (PS5, PS4)

MONOPOLY Madness (PS4)

MONOPOLY Plus (PS4)

Trials of Mana (PS4)

UNO (PS4)



