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    PS5 için geliştirilen God of War: Ragnarok ertelendi

    Sony, PlayStation 5 için geliştirilen yeni God of War oyununun 2022 yılına ertelendiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 13:35
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    PS5 için geliştirilen God of War: Ragnarok ertelendi

    Sony, geçtiğimiz yıl merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

    Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

    God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, bazı sorunlar nedeniyle gelecek yıla ertelendi. Sony, söz konusu erteleme haberini resmen duyurdu.

    "ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

    PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, God of War: Ragnarok'u geliştiren şirket olan Santa Monica Studio'nun, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

    Santa Monica Studio'nun elinde God of War ve Horizon Forbidden West gibi iki büyük proje olduğunu hatırlatan Hulst, kesin olmamakla birlikte Horizon Forbidden West'in yıl sonunda satışa çıkabileceğini ifade etti.

    Ancak God of War hayranları, gelecek yıla kadar beklemek zorunda kalacak.

    god of war ragnarok

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