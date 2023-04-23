PS5 satışları rekor kırmaya devam ediyor PlayStation 5, ABD'de 2023'ün en çok satan konsolu olmaya devam ediyor.

ensonhaber.com

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

PS5 satışlarında yeni rekor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PlayStation 5 satışları, zamana bağlı olarak PS4 satışlarını geride bıraktı. Bu, Sony'nin PS5 konsolunun piyasada aynı süre içinde PS4'ten daha fazla birim sattığı anlamına geliyor.

Paylaşılanlara göre PS5, Mart 2023'te diğer tüm platformlardan daha fazla birim sattı ve daha fazla satış geliri elde etti.

Net sayılar açıklanmasa da satışların 620 bin birimi aştığı ve bunun yeni bir mart ayı rekoru anlamına geldiği bildiriliyor

PS5, Avrupa'da ise mart ayında yüzde 67 artışla 570 bin adet satış gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde ise PS5 satışları yıllık bazda yüzde 369'luk bir artış yakaladı.

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

Ancak şirket, son zamanlarda tedarik sorununu çözdü ve bu da satış rakamının artmasına büyük katkı sağladı.