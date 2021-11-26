PUBG: New State ilk haftada 2,6 milyon dolar kazandı: Türkiye 3. sırada

PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, ilk haftasında 2.6 milyon dolar gelir elde etti. Oyuna en çok para harcayan üçüncü ülke ise Türkiye.

Kısa süre içinde 40 milyondan fazla ön kayıt toplamayı başaran yeni PUBG oyunu PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Oyun daha ilk haftasını bitirmeden 20 milyon indirmeyi geride bıraktı ve Amerika, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi ülkeler dahil toplam 165 ülkenin Google Play ve App Store'unda en popüler oyun konumuna geldi.

TÜRKİYE, EN ÇOK PARA HARCAYAN ÜLKELER ARASINDA

PUBG New State, ilk haftasında 2.6 milyon dolar para kazandı. Harcamaların en fazla olduğu ülkeler ise sırasıyla ABD, Japonya ve Türkiye.

Sensor Tower'ın verilerine göre ise oyun şu ana kadar 20 milyondan fazla indirildi ve bu sayının 7 milyonu Hindistan'dan geliyor.

En çok indiren ülkeler listesinde ise Amerika ikinci, Güney Kore üçüncü sırada

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

PUBG: NEW STATE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Yaklaşık 1,5 GB boyuta sahip PUBG: New State’i oynamak isteyen Android kullanıcıları, en az 2 GB RAM ve Android 6’dan yüksek bir işletim sistemine sahip olmak zorunda.

iOS kullanıcılarının ise iOS 13.0/iPadOS 13.0 ya da daha güncel bir işletim sistemine sahip bir telefon veya tablet kullanması gerekiyor.