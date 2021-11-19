PUBG:New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu

PUBG:New State, 165 ülkede en popüler oyun oldu

PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, çıkış yaptığı tarihten itibaren 165 ülkede en popüler oyun konumuna geldi.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PUBG'nin yapımcıları olan KRAFON'un yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz nisan ayında ön kayıt toplamaya başlamıştı.

Kısa süre içinde 40 milyondan fazla ön kayıt toplamayı başaran PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

REKORLARLA GELDİ

Oyun daha ilk haftasını bitirmeden 20 milyon indirmeyi geride bıraktı ve Amerika, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi ülkeler dahil toplam 165 ülkenin Google Play ve App Store'unda en popüler oyun konumuna geldi.

PUBG: NEW STATE FRAGMAN

PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçiyor ve kullanıcılara PUBG Mobile'dan daha üstün bir deneyim sunuyor.

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

PUBG MOBILE'DAN NE FARKI VAR

PUBG: New State, orijinal PUBG’ye göre oynanış açısından küçük ama önemli değişikliklere sahip.

Örneğin oyunda silahlar özelleştirilebiliyor, ölü takım arkadaşları yeniden canlandırılabiliyor.

Gelen en önemli özellik ise, sizin düşmanınız olan oyuncularla daha sonra savaş halindeyken takım arkadaşı olabilmenizi sağlayan ‘Recruit System’ özelliği.

PUBG: NEW STATE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Yaklaşık 1,5 GB boyuta sahip PUBG: New State’i oynamak isteyen Android kullanıcıları, en az 2 GB RAM ve Android 6’dan yüksek bir işletim sistemine sahip olmak zorunda.

iOS kullanıcılarının ise iOS 13.0/iPadOS 13.0 ya da daha güncel bir işletim sistemine sahip bir telefon veya tablet kullanması gerekiyor.