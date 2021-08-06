PUBG'nin 13.1 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

PUBG'nin, PC sürümünde yeni bir sezon başlatan ve oyuna bazı yenilikler getiren "13.1" kodlu güncellemesine daha yakından bakıyoruz.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından olan PUBG, geliştiriciler tarafından sık sık güncellenerek oyuna çeşitli yenilikler ekleniyor.

Şu anda oyunun PC sürümüne ulaşan ve Steam üzerinden indirilebilen yeni 13.1 güncellemesi, yine birçok hata düzeltmesini ve yeniliği de beraberinde getiriyor. Gelin hep birlikte, yeni güncellemenin oyunculara neler sunduğuna daha yakından bakalım.

TAEGO GÜNCELLENDİ

12.2 güncellemesi ile oyuna eklenen Taego haritası, 13.1 güncellemesi ile elden geçirildi.

Güncelleme ile birlikte, haritaya gizli bir oda eklendi. Yalnızca özel bir anahtarla açılan bu odada, oyuncuları çok nadir bulunan ekipmanlar bekliyor. Ayrıca güncelleme ile birlikte eşya uçakları, artık yere daha fazla paket bırakacak.

Taego haritasına başlarken, artık uçaktan atlamadan önce motor arızası karşınıza çıkıyor. Bu arıza, acil iniş yapmaya çalışırken uçağınızın alev almasına ve yere savrulmasına neden olabiliyor.

Acil iniş uçağı, standart başlangıç ​​uçağından daha hızlı hareket ediyor, ancak düşme yüksekliği büyük ölçüde değişiyor ve bu da farklı bir düşme süresine neden oluyor.

Uçuşun başlangıcında ne kadar uzağa atlarsanız, o kadar uzağa gidebiliyorsunuz. Ne kadar geç atlarsanız, uzağa gitmeniz daha zor hale geliyor. Çünkü motor arızası nedeniyle uçak her geçen saniyede irtifa kaybediyor.

SANHOK İYİLEŞTİRMELERİ

PUBG'nin 13.1 kodlu güncellemesindeki yeniliklerin bir bölümü de oyunun sevilen haritalarından Sanhok'u kapsıyor.

Haritanın belirli bölümlerinde grafik iyileştirmeleri yapan geliştiriciler, bazı bölgelerdeki siper sayılarını da artırdı.





Ayrıca güncelleme ile birlikte, Paramo haritası kaldırıldı ve Karakin haritası normal maçlara eklendi.

PUBG'nin her güncellemesinde olduğu gibi, yeni güncellemede de silah dengelerinde düzeltmeler, performans iyileştirmeleri ve hataların giderilmesi gibi yenilikler de mevcut.