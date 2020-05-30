PUBG'nin mobil sürümüne gizemli orman modu geliyor

PUBG'nin mobil sürümüne, Gizemli Orman isimli yeni bir oyun modu gelecek. Sanhok haritasında yer alacak yeni modun özelliklerine yakından bakıyoruz.

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin mobil sürümü PUBG Mobile, çok yakında yeni bir güncellemeye kavuşacak.

Oyunun bir sonraki güncellemesi ile birlikte Gizemli Orman modu oyuna eklenecek.

Sanhok haritası içinde yer alacak gizemli orman, oyunculara farklı bir oyun deneyimi yaşatacak.

PUBG Mobile Twitter hesabından paylaşılan gönderide, yeni modun 1 Haziran'da gelecek güncelleme ile kullanılabileceği belirtildi.

Gizemli Orman modu hakkında henüz detaylı bilgi vermeyen PUBG, yalnızca yeni modun Sanhok haritasında olacağı bilgisini paylaştı.

Gelen bilgilere göre oyuncular, ormanın içerisine gizli olarak yerleştirilmiş ödül veya eşyalara ulaşmaya çalışacak.

HAVA BALONLARI DA MODA EKLENECEK

Gizemli orman modunun içerisinde, oyuncuların kullanabileceği sıcak hava balonları da yer alacak. Oyuncular, bu balonlar sayesinde gökyüzüne çıkıp gizemli ormanı üstten gözlemleyebilecek.

PUBG Mobile'a Gizemli Orman modunu ve sıcak hava balonlarını getirecek yeni güncelleme, 1 Haziran Pazartesi tarihinde oyunseverler ile buluşacak.,