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    PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, 10 milyon ön kayıt aldı

    PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, 10 milyon ön kayıt aldı

    PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu olarak oyunseverlerle buluşacak PUBG: New State, 10 milyon ön kayıt barajını geçmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:53
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz günlerde ön kayıt toplamaya başlamıştı.

    Yaklaşık 1 hafta içerisinde oyuna 5 milyon kişi ön kayıt yaptırmıştı. Ancak açıklanan rakamlara göre, oyuna ön kayıt yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti.

    Üstelik bu rakam, yalnızca Google Play Store üzerinden yapılan ön kayıtları kapsıyor. Çünkü şirket, şu anda iOS platformundan herhangi bir ön kayıt toplamıyor.

    PUBG: NEW STATE FRAGMAN

    PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.

    PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

    PUBG NEW STATE

    GRAFİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

    Yapılan açıklamalara göre PUBG: New State, sahip olduğu grafiklerle akıllı telefonları bir hayli zorlatacak. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.

    PUBG: New State, hem iOS hem de Google Play Store üzerinden indirilebilecek.

    Aşağıdaki linke tıklayarak oyunun Google Play Store ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

    pubg: new state

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