PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, 17 milyon ön kayıt topladı

PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu olarak oyunseverlerle buluşacak PUBG: New State, 17 milyon ön kayıt toplayarak yeni bir rekor kırdı.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PUBG'nin yapımcıları olan KRAFON'un yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, nisan ayında Android kullanıcılarından ön kayıt toplamaya başlamıştı.

Yaklaşık 1 hafta içerisinde oyuna 5 milyon kişi ön kayıt yaptırmıştı. Ancak açıklanan rakamlara göre, oyuna ön kayıt yaptıranların sayısı 17 milyonu geçti.

Üstelik bu rakam, yalnızca Google Play Store üzerinden yapılan ön kayıtları kapsıyor. Çünkü şirket, şu anda iOS platformundan herhangi bir ön kayıt toplamıyor.

PUBG: NEW STATE FRAGMAN

PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

PUBG: New State, Android ve iOS'ta oynaması ücretsiz bir oyun olarak bu yıl bitmeden yayınlanacak.

Yapılan açıklamalara göre PUBG: New State, sahip olduğu grafiklerle akıllı telefonları bir hayli zorlatacak. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.

Aşağıdaki linke tıklayarak oyunun Google Play Store ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.