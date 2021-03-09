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- PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, 5 milyon ön kayıt aldı
PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, 5 milyon ön kayıt aldı
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 12:59
- Güncelleme : 09.03.2021 - 13:12
Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz günlerde ön kayıt toplamaya başlamıştı.
Yapılan son açıklamaya göre yaklaşık 1 hafta içerisinde oyuna 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı. Ayrıca bu ön kayıt sayısı yalnızca Android kullanıcıları için geçerli. Oyun, şimdilik iOS'ta ön kayıt başvurusunu başlatmadı.
PUBG: NEW STATE FRAGMAN
PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.
PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı
GRAFİKLERLE GÖZ DOLDURACAK
Şirket, PUBG: New State'in grafiklerinin telefonları oldukça zorlayacağını ve yepyeni bir mobil oyun deneyimi sunacağını söylüyor. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.
PUBG: New State, hem iOS hem de Google Play Store üzerinden indirilebilecek.
Aşağıdaki linke tıklayarak oyunun Google Play Store ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.