PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, 5 milyon ön kayıt aldı

PUBG Mobile'ın yenilenmiş grafiklere sahip yeni oyunu olarak oyunseverlerle buluşacak PUBG: New State, 5 milyon ön kayıt barajını geçti.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz günlerde ön kayıt toplamaya başlamıştı.

Yapılan son açıklamaya göre yaklaşık 1 hafta içerisinde oyuna 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı. Ayrıca bu ön kayıt sayısı yalnızca Android kullanıcıları için geçerli. Oyun, şimdilik iOS'ta ön kayıt başvurusunu başlatmadı.

PUBG: NEW STATE FRAGMAN

PUBG: New State olarak isimlendirilen oyun; yeni nesil silahlar, haritalar ve grafiklerle 2051 yılında geçecek.

PUBG Mobile'ın yeni sürümü PUBG: New State fragmanı

GRAFİKLERLE GÖZ DOLDURACAK

Şirket, PUBG: New State'in grafiklerinin telefonları oldukça zorlayacağını ve yepyeni bir mobil oyun deneyimi sunacağını söylüyor. Son olarak oyunun mantığının, klasik PUBG ile aynı olacağını belirtelim.

PUBG: New State, hem iOS hem de Google Play Store üzerinden indirilebilecek.

Aşağıdaki linke tıklayarak oyunun Google Play Store ön kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.