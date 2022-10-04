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    Qualcomm: Akıllı telefonlar, DSLR kameraları geçecek

    Qualcomm başkan yardımcısı, akıllı telefonların önümüzdeki yıllarda DSLR kameraları geçeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 15:36
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    Qualcomm: Akıllı telefonlar, DSLR kameraları geçecek

    Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışır hale geldi.

    Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarını da oldukça etkiledi. Özellikle Canon ve Nikon gibi devler, son yıllarda satışlardan pek de memnun değil.

    Qualcomm: Telefonlar, DSLR kameraları geçecek

    Qualcomm'da Kamera, Bilgisayar Görüş ve Video Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı olan Judd Heape, akıllı telefonların üç ila beş yıl içinde DSLR kameraları geçeceğini söyledi.

    Heape'ye göre; görüntü sensörlerinin, işlemcilerin ve yapay zekanın akıllı telefonlar için geliştirilme hızı, sektörün geri kalanından çok daha fazla

    Akıllı telefon kamera sensörlerinin boyutlarının giderek büyüdüğünü göz önüne alırsak, Qualcomm yöneticisinin haklı çıkma payının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

    Qualcomm: Akıllı telefonlar, DSLR kameraları geçecek #1


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