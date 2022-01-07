Qualcomm, BMW'den sonra Volvo, Honda ve Renault ile ortak oldu

Qualcomm, BMW'den sonra Volvo, Honda ve Renault ile ortak oldu

Qualcomm, BMW ile kurduğu ortaklığın ardından şimdi de Volvo, Honda ve Renault modellerine güç verecek.

Son zamanlarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

Yarı iletken çip arzı sıkıntısı nedeniyle bazı modellerinde dokunmatik ekran işlevini kaldıracağı açıklanan Alman otomobil markası BMW, geçtiğimiz günlerde Qualcomm ile ortak olmuştu.

ORTAKLIKLAR GENİŞLİYOR

Özellikle akıllı telefonlar için çip tedarik eden dev şirket Qualcomm, şimdi de Volvo, Honda ve Renault gibi otomobil devleriyle anlaşma yaptı.

Qualcomm, CES 2022'de gelecekteki Volvo, Honda ve Renault modelleri için donanım ve yazılım sağlama planlarının duyurdu.

Toplu olarak Qualcomm Digital Chassis olarak adlandırılan bu araçlar arasında Snapdragon Ride, Snapdragon Cockpit, Snapdragon Auto Connectivity ve Snapdragon Car-to-Cloud Services gibi hizmetler yer alıyor.

Bunların her biri, sürüş yardımı ve multimedya gibi farklı bir teknolojik alanı kapsıyor.

Örneğin Volvo, yakında çıkacak olan elektrikli otomobil grubunda Qualcomm'un birden fazla ekrana ve ses sistemlerine güç sağlayan yazılımı olan Snapdragon Cockpit'i kullanacak.

Benzer bir şekilde Honda da Qualcomm'un gelişmiş infotainment teknolojisini 2022'nin ikinci yarısında ve küresel olarak 2023'ün başlarında ABD'ye gelecek otomobillerde kullanacak.

