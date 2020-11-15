Qualcomm, Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den lisans aldı

Qualcomm, Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den lisans aldı

Dünyanın önde gelen yonga seti üreticisi Qualcomm, Huawei'ye yonga seti tedarik edebilmek için lisans başvurusunda bulunmuştu. ABD'li şirket, beklediği lisansı almayı başardı.

Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Google tarafından android lisansı iptal edilen Huawei, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla boğuşuyor.

Hükümet, diğer şirketlerin ülkede Huawei ile iş yapmasını engellemiş ve Çinli şirketi kara listeye almıştı. Huawei ile çalışmak isteyenler ise hükümetten lisans izni almak zorunda.

QUALCOMM, LİSANS BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Qualcomm CEO'su Steven Mollenkopf, Huawei'ye çip tedarik edebilmek için ABD'ye lisans başvurusu yaptıklarını açıklamıştı.

LİSANS VERİLDİ

İşlemcileriyle birçok android telefona güç veren Qualcom'un başvurusunu değerlendiren hükümet, şirkete gerekli lisanları verdi.

BAZI KISITLAMALAR VAR

Qualcomm'a verilen Huawei lisansında bazı kısıtlamalar bulunuyor. Örneğin şirket, Huawei'ye yalnızca 4G destekli yongaları satabilecek. Ancak gelen bilgilere göre Qualcomm, 5G yongalarını satabilmek için de lisans başvurusunda bulundu.

Qualcomm'un 4G yongalar için lisans almış olması, bundan sonra Huawei cihazlarda Snapdragon işlemciler görebileceğimiz anlamına geliyor.

SAMSUNG VE SONY DE LİSANS İSTEMİŞTİ

Samsung ve Sony, Huawei ile iş yapabilmek için lisans başvurus yapmış ve gerekli izinleri ABD hükümetinden almıştı. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Intel de Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den lisans istemişti.

Son gelen raporlara göre ise Huawei lisansı almak için başvuruda bulunan şirket sayısı 300'ü geçti. Şu ana kadar bu şirketlerin üçte birine lisans verilirken, diğer başvurular hala inceleme aşamasında bulunuyor.

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