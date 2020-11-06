Qualcomm, Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den lisans istedi

Qualcomm, Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den lisans istedi

Dünyanın önde gelen yonga seti üreticisi Qualcomm, Huawei'ye yonga seti tedarik edebilmek için ABD'den lisans istediklerini açıkladı.

Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Google tarafından android lisansı iptal edilen Huawei, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla oldukça sıkıntılı günler yaşıyor.

Hükümet, diğer şirketlerin ülkede Huawei ile iş yapmasını engellemiş ve Çinli şirketi kara listeye almıştı. Huawei ile çalışmak isteyenler ise hükümetten izin almak zorunda.

QUALCOMM, LİSANS BAŞVURUSU YAPTI

2020 mali yılı bilgilerini açıklamak üzere bir toplantıda sahne alan Qualcomm CEO'su Steven Mollenkopf, Huawei'ye çip tedarik edebilmek için ABD'ye lisans başvurusu yaptıklarını açıkladı.

Qualcomm'un yaptığı lisans başvurusunun henüz onaylanmadığı ve değerlendirme aşamasında olduğu da gelen bilgiler arasında.

SAMSUNG VE SONY DE LİSANS İSTEMİŞTİ

Samsung ve Sony, Huawei ile iş yapabilmek için lisans başvurus yapmış ve gerekli izinleri ABD hükümetinden almıştı. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Intel de Huawei ile iş yapabilmek için ABD'den lisans istemişti.

Son gelen raporlara göre ise Huawei lisansı almak için başvuruda bulunan şirket sayısı 300'ü geçti. Şu ana kadar bu şirketlerin üçte birine lisans verilirken, diğer başvurular hala inceleme aşamasında bulunuyor.

Instagram: @eshteknoloji