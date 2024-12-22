Qualcomm ile ARM arasındaki davada karar verildi

Haber Merkezi

Çip devi Qualcomm, Arm Holdings ile arasındaki lisans anlaşmazlığı davasından zaferle çıktı.

Delaware'de görülen davada jüri, Qualcomm'un Arm'ın teknolojisini izinsiz kullanmadığına karar verdi.

NUVİA SATIN ALIMI VE ANLAŞMAZLIK

Qualcomm, 2021 yılında Nuvia adlı bir çip girişimini 1,4 milyar dolara satın almıştı. Arm, bu satın almanın ardından Qualcomm'un Nuvia'nın teknolojisini izinsiz kullandığını ve daha yüksek lisans ücretleri ödemesi gerektiğini iddia etmişti.

QUALCOMM HAKLI ÇIKTI

Delaware federal mahkemesinde görülen davada jüri, Qualcomm'un Arm ile olan lisans anlaşmasının şartlarını ihlal etmediğine karar verdi.

Bu karar, Qualcomm'un Nuvia teknolojisini mevcut anlaşması kapsamında kullanabileceği anlamına geliyor.

NUVİA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Jüri, Nuvia'nın Arm ile olan anlaşmasını ihlal edip etmediği konusunda karara varamadı. Bu konu, olası bir yeniden yargılamada ele alınabilir.

Arm, jürinin tüm suçlamalar konusunda Qualcomm'u haklı çıkarmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Şirket, Nuvia'nın lisans ihlali konusunda yeniden yargılama talep edecek.

QUALCOMM İNOVASYONA DEVAM EDİYOR

Qualcomm, davanın ardından yaptığı açıklamada inovasyona olan bağlılığını vurguladı ve dünya standartlarında ürünler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.