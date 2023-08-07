Rakamlar büyük! Türkler, Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'de 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Instagram'ın ilk sırada yer aldığını ve geçirilen zamanın aylık 21 saat olduğunu söyledi.

AA

Sosyal medya devi Instagram, son dönemde kullanıcı sayısını artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Mobil uygulama, görsel içerik paylaşımının yanı sıra hikayeler, canlı yayınlar ve etkileşim odaklı özellikleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor.

Özellikle gençler arasında popülerliğini koruyan Instagram, Türkiye'de de oldukça popüler.

Türkiye'de Instagram kullanımı yüksek

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya platformu Instagram'ın 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, "Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bunlar çok büyük rakamlar." dedi.

Özellikle 18 yaş üstü gençlerin yüzde 95'inin sosyal ağlarda zaman harcadığını, 60 yaş üstü bireylerde de bu oranın yüksek olduğunu ifade eden Eraslan, sosyal medyada zaman harcama bakımından dünyada Türkiye'nin 15. sırada yer aldığını dile getirdi.

"Threads popülerliğini yitirdi"

Yeni sosyal medya platformlarının da gündeme geldiğine değinen Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Twitter'in karşısına yeni uygulama 'Threads' geldi ancak sönümlendi. Herkesin Threads'a geçeceği söylenirken dijital alışkanlıkları ihmal ettiler.



Twitter'ın takipçileri şu anda arttı. Threads'a gidenler, tekrar geri döndü. Dijital göç çok zor seyrediyor. Yıllarca kullandığınız Twitter'ı, binlerce takipçiyi bırakıp başka bir yere göç etmek çok riskli. Dijital alışkanlıklarımız kalıcı oluyor.

"Yapay zekanın etkisi büyük olacak"

Metaverse ve yapay zeka sistemlerinin sosyal medyayı da etkileyeceğini anlatan, sözlerini şöyle tamamladı: