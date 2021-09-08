Ray-Ban ve Facebook imzalı akıllı gözlükler yolda

Sosyal medya devi Facebook ve gözlük sektörü liderlerinden Ray-Ban, yeni akıllı gözlüklerini 9 Eylül'de tanıtacak.

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı görüntülere deniyor.

Son birkaç yılda ortaya çıkan artırılmış gerçeklik teknolojisi; akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer cihazlarda oldukça sık kullanılmaya başlandı.

Bazı şirketler, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan akıllı gözlükler üzerinde çalışsa da pek de başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Örneğin Google'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü Google Glass, her ne kadar işletme sektöründe başarılı olsa da tüketiciler tarafından beklenen ilgiyi görmemişti.

FACEBOOK VE RAY-BAN'DAN AKILLI GÖZLÜK

Facebook, artırılmış gerçeklik gözlükleri söz konusu olduğunda Google'dan daha başarılı olabileceğine inanıyor. Şirket, Orion ismini verdiği artırılmış gerçeklik gözlüklerini Ray-Ban ile ortak geliştiriyor.





9 EYLÜL'DE TANITILACAK

Geçtiğimiz aylar içerisinde Facebook CEO’su Mark Zuckerberg tarafından resmi olarak açıklanan Ray-Ban ile geliştirilen akıllı gözlük modeli, 9 Eylül tarihinde resmen tanıtılacak.

Her iki şirket açısından ilk olacak bu akıllı gözlük için henüz teknik bir detay payşalılmasa da gözlüğün donanım geliştirmesini Facebook'un yaptığı biliniyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlükte, yerleşik bir kamera da bulunacak ve tamamen suya karşı dayanıklı olacak.

İddialara göre, Facebook'un akıllı gözlüğü oldukça iddialı olacak. Yeni gözlükler, kullanıcıların arama yapmasına, bilgileri küçük bir ekranda görüntülemesine ve bakış açılarını başkalarına canlı olarak aktarmasına olanak sağlayacak. Ayrıca, Orion gözlükleri, Alexa benzeri kendi sanal asistanlarına da ev sahipliği yapacak

Bu gibi iddialı projelerin, başarılı olabilmesi için oldukça zorlu süreçleri atlatmaları gerekiyor. Örneğin gözlüklerin, akıllı telefonların yerini alabilmesi için, şu anda akıllı telefonlarda bulunan bütün özelliklerin, gözlüklere de gelmesi gerekiyor.

Facebook ise, söz konusu sorunlarla başa çıkarak, bu gözlüklerin gelecekte oldukça başarılı olacağına inanıyor.