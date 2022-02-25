Realme, 200W hızlı şarj teknolojisini tanıtacak

Akıllı telefon üreticisi Realme, yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde 200W hızlı şarj teknolojisini görücüye çıkaracak.

28 Şubat tarihinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022 yaklaşırken, etkinliğe katılacak isimlerden biri olan Realme, oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Şirket, dünyanın en hızlı akıllı telefon şarj teknolojisini MWC 2022'de tanıtacağını duyurmuş ve bu açıklama, teknoloji dünyasında merak uyandırmıştı.

200W HIZLI ŞARJI TANITACAK

Etkinlikte yeni şarj teknolojisini Realme GT2 Pro modeli ile tanıtmayı planlayan şirketin, akıllı telefonlarda görmeye başladığımız 120W hızlı şarj çözümünü 150W’a çıkartacağı iddia ediliyordu.

Ancak, şirketin henüz piyasaya sürülmeyen beyaz renkli bir şarj cihazına ulaşıldı ve bu değerin 200W olduğu ortaya çıktı.

CK8HACH model numaralı yeni şarj cihazı, 200W 20V-10A maksimum çıkış ve 45W 15V 3A – 20V 2.25A ile sınırlı olan USB güç dağıtımı destekliyor.

Xiaomi, geçtiğimiz yıl 200W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. Bu nedenle Realme'nin neden "dünyanın en hızlısı olacak" dediği bilinmiyor. Belki de şirket, Xiaomi'nin de rekorunu kıracak bir teknoloji karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor.

Realme ise tüm bu açıklamaları çöpe atarak yeni teknolojisiyle bizleri şaşırtabilir. Daha fazla bilgi için 28 Şubat tarihinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ni beklememiz gerekecek.



