Realme, dünyanın en hızlı şarj teknolojisini tanıtacak

Akıllı telefon üreticisi Realme, yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın en hızlı şarj teknolojisini tanıtacağını açıkladı.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum, uzun şarj ömrü için yeterli olmuyor.

Bu nedenle üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

28 Şubat tarihinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022 yaklaşırken, etkinliğe katılacak isimlerden biri olan Realme, oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

DÜNYANIN EN HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİNİ TANITACAK

Şirket, dünyanın en hızlı akıllı telefon şarj teknolojisini MWC 2022'de tanıtacağını duyurdu. Realme'nin, günümüz akıllı telefonlarında görmeye başladığımız 120W hızlı şarj desteğini 150W değerine kadar çıkarması bekleniyor.

Ancak Xiaomi, geçtiğimiz yıl 200W hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı. Bu nedenle Realme'nin neden "dünyanın en hızlısı olacak" dediği bilinmiyor. Belki de şirket, Xiaomi'nin de rekorunu kıracak bir teknoloji karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor.

Digital Chat Station, yeni teknolojinin OPPO'nun yakında çıkacak 160W çözümünün yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olacağını ve 10W daha yavaş hızlar sunacağını söylüyor.

Realme ise tüm bu açıklamaları çöpe atarak yeni teknolojisiyle bizleri şaşırtabilir. Daha fazla bilgi için 28 Şubat tarihinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ni beklememiz gerekecek.