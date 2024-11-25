Realme GT Neo7'nin devasa bir bataryayla gelmesi bekleniyor

Haber Merkezi

Realme, GT Neo serisinin yeni üyesi GT Neo7 üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre GT Neo7, orta segmentten ziyade amiral gemisi sınıfına yakın bir donanımla gelecek. Telefonun en dikkat çekici özelliği ise devasa bataryası olacak.

İKİ GÜNE KADAR ŞARJ ÖMRÜ

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Realme GT Neo7'nin 7.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını iddia etti.

Bu devasa batarya, telefonun yoğun kullanımda bile iki güne kadar şarj edilmeden kullanılabilmesini sağlayacak.

GT Neo7, büyük bataryasına rağmen ince bir tasarıma sahip olacak. Telefonun kalınlığı sadece 8,5 mm olacak. Realme, bunu çift hücreli bir batarya kullanarak başaracak.

HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

GT Neo7'nin bataryası, 80W veya 100W hızlı şarjı destekleyecek. Bu sayede telefonun şarj olması için uzun süre beklemek gerekmeyecek.

GT Neo7, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, GT Neo7'nin performansını artıracak ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak. Telefonun ekranı ise 1,5K çözünürlük sunacak.

GT Neo7'nin kamera yapılandırması, ekran boyutu ve bellek miktarı gibi diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak bu bilgilerin telefonun duyurulmasına yakın bir zamanda sızdırılması bekleniyor.

ÇİN'DE TANITILACAK, KÜRESEL PAZARLARA DA GELEBİLİR

GT Neo7, ilk olarak Çin'de tanıtılacak. Ancak Realme, genellikle GT Neo modellerini daha sonra küresel pazarlara da getiriyor.

Bu nedenle GT Neo7'nin de küresel pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.