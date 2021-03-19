Redmi Note 10 serisi 25 Mart'ta Türkiye'de satışa çıkıyor

Xiaomi'nin kısa bir süre önce tanıtımının yaptığı Redmi Note 10 serisi, 25 Mart tarihinde Türkiye'ye gelecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla adından söz ettiriyor.

Yaklaşık iki yıl önce Redmi Note 8'i satışa çıkaran şirket, 2020'nin başlarında da Redmi Note 9'u piyasaya sürmüş ve geçtiğimiz günlerde de Redmi Note 10 modellerini tanıtmıştı.

25 MART'TA TÜRKİYE'DE

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, yeni Note 10 serisinin Türkiye lansmanını 25 Mart'ta gerçekleştirecek. Telefonlar hakkında detaylı bilgi almak için "Redmi Note 10 serisi üç yeni modelle tanıtıldı: İşte fiyatlar" başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.





REDMI NOTE 10 SERİSİ FİYATLAR

Redmi Note10 serisindeki modellerin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Telefonların yurt dışı fiyatları ise şu şekilde:

Redmi Note 10:

4 GB RAM + 64 GB depolama: 164 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 192 dolar

Redmi Note 10 Pro:

6 GB RAM + 64 GB depolama: 219 dolar

6 GB RAM +128 GB depolama: 233 dolar

8 GB RAM +128 GB depolama: 261 dolar

Redmi Note 10 Pro Max: