Redmi Note 11'in global versiyonu yakında geliyor: İşte özellikler

Xiaomi’nin oldukça iyi satışlar elde ettiği Redmi Note serisinin en yeni üyesi Redmi Note 11'in global sürümü, yakında raflardaki yerini alacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat/performans modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, geçtiğimiz yıl ekim ayında merakla beklenen Redmi Note 11 5G modellerini Çin'de görücüye çıkarmıştı.

TÜM DÜNYADA SATIŞA ÇIKACAK

Redmi, aylar sonra Note 11 serisini Çin dışına çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonların global lansmanı yakında gerçekleşecek.

REDMI NOTE 11 GLOBAL SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Çin'den sonra tüm dünyada satılması beklenilen Redmi Note 11 ön kısmında 6,6 inç büyüklüğünde LCD bir ekran yer alıyor. 90Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor.

Çin'de tanıtılan sürümde gücünü MediaTek Dimensity 810 işlemcisinden alan Redmi Note 11, global sürümde de bu işlemciyi kullanabilir. Ancak bazı söylentiler, telefonun Qualcomm Snapdragon 680 kullanabileceğini de gösteriyor.

128 GB depolama ile gelecek olan Redmi Note 11, 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkacak.





Arka tarafında 50MP'lik bir ana kameraya ve 8MP'lik bir ultra geniş açılı kameraya yer veren Note 11, bu iki kameraya ek olarak 2MP'lik bir makro kamera da barındıracak. Ön tarafta ise muhtemelen 16MP'lik bir adet selfie kamerası yer alacak.

33W hızlı şarj desteği de sunan 5000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek Redmi Note 11, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

Öte yandan, telefonun 299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Telefon hakkında daha fazla bilgi için global lansmanı beklememiz gerekecek.