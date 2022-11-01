Petrol
94.59
1.92%
Euro
18.5219
0.64%
Dolar
18.6211
0.08%
Altın
990.23
1.37%
Borsa
4073
2.37%
Bitcoin
385.381
-0.47%
BTXN Coin
10.42
-0.76%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Redmi Note 12 satışları Xiaomi'yi sevindirdi

    Xiaomi, 27 Ekim'de Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 12 modellerinin satışlarından oldukça memnun.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Redmi Note 12 satışları Xiaomi'yi sevindirdi

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı.

    Redmi Note 12 satışları iyi gidiyor

    Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 serisini Çin'de satışa çıkardı. Şirket, 4 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıktı.

    60 dakikada 350 bin adet satış barajını geçmeyi başaran Redmi Note 12 ailesi, Xiaomi'yi oldukça memnun etti.

    redmi note 12

    Şu an için Xiaomi'den Redmi Note 12 serisinin Çin dışında piyasaya sürülmesiyle ilgili bir açıklama yok.

    Redmi Note 12 serisi fiyatlar

    Redmi Note 12 Pro Plus, 8GB RAM / 256 GB depolama için 304 dolar, 12GB RAM / 256 GB depolama için ise 332 dolar karşılığında satılacak.

    Redmi Note 12 Pro'nun 6GB RAM / 128GB depolama sürümü 235 dolar, 12GB RAM / 256GB depolama sürümü ise 304 dolardan satışa sunulacak.

    Serinin en düşük modeli Redmi Note 12 ise 4GB RAM /128 GB depolama 165 dolardan, 8GB RAM ve 256GB depolama sürümü ise 235 dolardan satışa çıkacak.

    Son olarak, Redmi Note 12 Explorer Edition modelinin satış fiyatı 330 dolar olarak belirlendi.

    redmi note 12


    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı
    3. Sayfa

    Samsun’da sevgilisiyle kavga etti, çatıya çıktı

    İzmir’de orman yangını
    İç Haber

    İzmir’de orman yangını

    Oturduğunuz Yerden Para Kazanmaya Hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz Yerden Para Kazanmaya Hazır mısınız?

    Görüş Bildir