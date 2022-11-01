Redmi Note 12 satışları Xiaomi'yi sevindirdi

Xiaomi, 27 Ekim'de Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 12 modellerinin satışlarından oldukça memnun.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı.

Redmi Note 12 satışları iyi gidiyor

Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 serisini Çin'de satışa çıkardı. Şirket, 4 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıktı.

60 dakikada 350 bin adet satış barajını geçmeyi başaran Redmi Note 12 ailesi, Xiaomi'yi oldukça memnun etti.

Şu an için Xiaomi'den Redmi Note 12 serisinin Çin dışında piyasaya sürülmesiyle ilgili bir açıklama yok.

Redmi Note 12 serisi fiyatlar

Redmi Note 12 Pro Plus, 8GB RAM / 256 GB depolama için 304 dolar, 12GB RAM / 256 GB depolama için ise 332 dolar karşılığında satılacak.

Redmi Note 12 Pro'nun 6GB RAM / 128GB depolama sürümü 235 dolar, 12GB RAM / 256GB depolama sürümü ise 304 dolardan satışa sunulacak.

Serinin en düşük modeli Redmi Note 12 ise 4GB RAM /128 GB depolama 165 dolardan, 8GB RAM ve 256GB depolama sürümü ise 235 dolardan satışa çıkacak.

Son olarak, Redmi Note 12 Explorer Edition modelinin satış fiyatı 330 dolar olarak belirlendi.