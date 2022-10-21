Redmi Note 12 serisi ekim bitmeden geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 akıllı telefonlarını bu ay bitmeden tanıtacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı.

Redmi Note 12 serisi geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi merakla beklenen Redmi Note 12 akıllı telefonlarını bu ay bitmeden tanıtacak.

Şu an için yeni seride yer alacak modellerin isimleri ve özellikleri bilinmiyor. Ancak daha önce, sırasıyla 67W, 120W ve 210W hızlı şarj desteği ile sertifikalandırılmış Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro+ ismi sızdırılmıştı.

Öte yandan, iddialara göre Redmi Note 12 Pro, bu ayın başlarında uygun fiyatlı orta sınıf 5G akıllı telefonlar için pazara giren MediaTek Dimensity 1080 işlemcisinden güç alacak.

Yeni işlemci, 200MP kameraları desteklediğinden, Redmi Note 12 Pro'nun 200MP kamera ile gelme ihtimali de var. Akıllı telefonlarla ilgili merak edilen diğer detaylar, çok yakında açıklanacak.