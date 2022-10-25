Redmi Note 12 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 akıllı telefonlarını 27 Ekim'de tanıtacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, 2021 yılını 240 milyonun üzerinde bir satışla kapattı.

Redmi Note 12 serisi 27 Ekim'de geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 akıllı telefonlarını bu ay bitmeden tanıtacak. Şirketten yapılan açıklamada, telefonların 27 Ekim'de tanıtılacağı duyuruldu.

Şu an için yeni seride yer alacak modellerin isimleri ve özellikleri bilinmiyor. Ancak daha önce, sırasıyla 67W, 120W ve 210W hızlı şarj desteği ile sertifikalandırılmış Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro+ ismi sızdırılmıştı.

Öte yandan, iddialara göre Redmi Note 12 Pro, bu ayın başlarında uygun fiyatlı orta sınıf 5G akıllı telefonlar için pazara giren MediaTek Dimensity 1080 işlemcisinden güç alacak.

Şirketten verilen bilgiye göre, Note 12 Pro 50 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX766 sensörle gelecek. Akıllı telefonlarla ilgili merak edilen diğer detaylar, çok yakında açıklanacak.