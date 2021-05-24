Redmi Note 8 2021 sürümü resmen doğrulandı

Yonga seti ve hızlı şarj gibi özellikleriyle yenilenen Redmi Note 8'in 2021 sürümü, şirket tarafından onaylandı.

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin 2019 yılında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonları Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, satış rakamlarıyla şirketi oldukça memnun etmişti.

Xiaomi, en çok satan akıllı telefon modellerinden birisi olan Redmi Note 8'i yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, "Redmi Note 8 Reloaded" adıyla satışa çıkması beklenen telefonun internete sızdırılan sertifikalarını sizlerle paylaşmıştık.

XIAOMI YENİ REDMI NOTE 8'İ ONAYLADI

Bugüne kadar toplamda 200 milyon adet Redmi Note serisi telefon satıldı. Bunun 25 milyonu ise sadece Redmi Note 8 modeline ait. Çinli şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenmiş Redmi Note 8'in geleceğini resmen doğruladı.





YENİ REDMİ NOTE 8 NELER SUNACAK

Redmi Note 8 Reloaded sürümünde, 11nm mimaride 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinin yerine, 12nm sürecinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinin olduğu MediaTek G85 işlemcisine yer verilecek.

Telefonda 4GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri sunulurken, normal modeldeki 18W hızlı şarj, Reloaded sürümünde 22,5W seviyesine yükseltildi. Telefonun kamera ve batarya özellikleri ise orijinal modelle aynı kalacak.

Redmi Note 8 Reloaded modelinin AB ve Rusya odaklı bir satış stratejisi izleyeceği ifade ediliyor. Telefonun satış fiyatının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.