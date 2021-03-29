Redmi'nin oyun odaklı telefonundan ilk bilgiler geldi

Redmi'nin üzerinde çalışmalar yürüttüğü oyun odaklı yeni telefona dair ilk bilgiler sızdırıldı.

2018'de tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile ses getiren Xiaomi, geçtiğimiz günlerde ise Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro oyuncu telefonlarını tanıtmıştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve piyasaya sürdüğü fiyat-performans modelleriyle büyük başarı yakalayan Redmi, şimdi de oyunculara yönelik bir telefon geliştiriyor.

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, birkaç ay önce şirketin ilk oyun akıllı telefonu üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak detay vermekten kaçınmıştı. Şimdi ise sektördeki ünlü duyumculardan Digital Chat Station, telefonun bazı detaylarını sızdırdı.





REDMI OYUNCU TELEFONU NELER SUNACAK

Redmi'nin oyun odaklı telefonu, sızdırılan bilgilere göre MediaTek'in amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 1200'den güç alacak. Yeni modelde, Redmi K40 serisinde de kullanılan Samsung E4 AMOLED ekrana yer verilecek.

Delikli ekran tasarımıyla gelmesi beklenen telefonda, 65 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya yer alacak. Üstelik bu batarya, yalnızca 30 dakikada tam şarj edilebilecek.

Redmi'nin yeni oyun odaklı akıllı telefonunun yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde telefon hakkında yeni detaylar belli olduğunda, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.