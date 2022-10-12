Rekabet Kurulu, WhatsApp'a ceza verilmesini istedi

Rekabet Kurulu, veri paylaşma zorunluluğu ile ilgili yürütülen soruşturmada sözlü savunma yapan WhatsApp'a ceza verilmesini talep etti.

Meta, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri hakkında 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu sözlü savunma toplantısı, 11 Ekim'de gerçekleşti. Rekabet Kurulu, veri paylaşma zorunluluğu ile ilgili yürütülen soruşturmada sözlü savunma yapan WhatsApp'a ceza verilmesini istedi.

AA'nın haberine göre, inceleme tespitlerin sonucuna ilişkin heyet görüşünde, şu ifadelere yer verildi:

"Facebook ekonomik bütünlüğünün; kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğu,

Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık hizmetleri pazarlarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığı ve dolayısıyla 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği,





"İdari para cezası verilmeli"

bu nedenle Facebook'a 4054 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin 2'nci fıkrası ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri uyarınca idari para cezası verilmesi gerektiği,

ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Facebook'un; Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger hizmetlerinden toplanacak olan verilerin birleştirilmesine son vermesi ve bu verileri teknik olarak ayırması, her bir temel hizmet kapsamında elde edilen verinin kullanımını, yalnızca ilgili temel hizmetin iyileştirilmesi ve aynı hizmet kapsamında sunulan çevrim içi reklamcılık pazarı bakımından kullanılabilir olacak şekilde sınırlandırması,

her bir temel hizmet kapsamında elde edilen veriyi, ayrı bir veri tabanında saklaması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Heyet görüşünün okunmasının ardından kurul, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinledi. Soruşturmaya ilişkin kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ne olmuştu

Meta, geçen yıl WhatsApp’ta tüm kullanıcılara yeni bir gizlilik politikası sunmuş, uygulamayı kullanmaya devam etmek için tüm kullanıcılara bu politikayı kabul etmeye zorlamıştı.

Rekabet Kurulu'da bu eylemi rekabeti engelleyen bir eylem olarak görmüş ve sosyal medya devine soruşturma başlatmıştı.