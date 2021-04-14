Rekabet Kurulu'ndan Google'a para cezası

Rekabet Kurulu; Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet'e 296 milyon lira para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı gerekçesiyle Google'a soruşturma açmıştı.

Google'a açılan soruşturma kapsamında sözlü savunma aşaması 30 Mart'ta tamamlanmış ve son kararın 14 Nisan'da açıklanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

GOOGLE'A 296 MİLYON LİRA CEZA

Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında Google'a ceza verilmesine karar verdi. Kurul; Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet'e 296 milyon lira para cezası kesti.

Öte yandan 30 Mart'taki duruşmada soruşturma heyeti temsilcisi, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu ve "kendi yerel arama hizmeti ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti ile rakiplerine avantaj sağladığını" belirterek, şirkete para cezası verilmesini istemişti.

Google'ın avukatı ise şirketin hakim durumunu kötüye kullanmadığını, söz konusu uygulamaların rekabeti ihlal etmediğini ve idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını savunmuştu.

ALINAN KARARLAR

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararlar şu şekilde:

1. Hakkında soruşturma yürütülen Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,

2. Google’ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,

3. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi, 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,

-Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 296.084.899,49 TL idari para cezası verilmesine,

4. . Madde 2’de belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a:

a) Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına,

b) Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum’a rapor sunmasına,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.