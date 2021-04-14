Rekabet Kurumu'nun Google kararı bugün açıklanacak

Google hakkında, yerel arama hizmetleri pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada nihai karar bugün açıklanacak.

Rekabet Kurumu, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkarmak suretiyle, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Google'a soruşturma açmıştı.

Google'a açılan soruşturma kapsamında sözlü savunma aşaması 30 Mart'ta tamamlanmıştı.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Rekabet Kurumu'nun Google'a yönelik başlattığı son soruşturmada kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Öte yandan 30 Mart'taki duruşmada soruşturma heyeti temsilcisi, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu ve "kendi yerel arama hizmeti ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti ile rakiplerine avantaj sağladığını" belirterek, şirkete para cezası verilmesini istemişti.

Google'ın avukatı ise şirketin hakim durumunu kötüye kullanmadığını, söz konusu uygulamaların rekabeti ihlal etmediğini savundu, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını savunmuştu.