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    Riot Games, cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle 100 milyon dolar ödeyecek

    Riot Games, 2 binden fazla mevcut ve eski kadın çalışanına cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 09:53
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    Riot Games, cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle 100 milyon dolar ödeyecek

    League of Legends ve Valorant gibi popüler oyunların arkasındaki video oyunu yapımcısı Riot Games, 2 binden fazla mevcut ve eski kadın çalışanına cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle 2018 yılında dava edilmişti.

    Davadan ayrı olarak devlet; kadınlara yönelik cinsel taciz, ayrımcılık, eşit olmayan ücret ve mobbing iddiaları üzerine şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

    100 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

    Riot Games, 2 binden fazla mevcut ve eski kadın çalışanına cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

    Anlaşma şartlarına göre, Kasım 2014’e kadar uzanan 1.000’den fazla tam zamanlı çalışan, 80 milyon doları bölüşecek ve 20 milyon dolar da avukat ücretlerine ve diğer masraflara gidecek.

    Riot Games, cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle 100 milyon dolar ödeyecek #1

    Çinli internet devi Tencent’in sahibi olduğu Riot, dünyanın en önde gelen oyun yayıncılarından biri olarak öne çıkıyor. Örneğin şirketin piyasaya sürdüğü League of Legends oyunu, geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etti.

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