Ripple (XRP) ile SEC arasındaki dava bugün görülecek

Ripple tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava günü geldi.

Ripple tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP, son dönemlerde çıkışını sürdürerek yatırımcıların ilgi odağı haline gelmişti.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz yıl aralık ayında XRP’yi menkul kıymet olarak tanımladığını ve geliştirici Ripple’a 1.3 milyar dolar değerinde kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açtığını duyurmuştu.

Hatta OSL, Beaxy ve CrossTower gibi bazı kripto para borsaları, davanın sonucunu beklemeden XRP'yi liste dışına çıkardı ve tüm işlemlerini durdurdu.

RIPPLE (XRP) DAVASI BUGÜN GÖRÜLECEK

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasındaki dava bugün görülecek.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı davadan Ripple aleyhine bir sonuç çıkarsa, XRP'yi önümüzdeki süreçte çok zor günler bekleyebilir.

BİR RIPPLE (XRP) KAÇ TL

CoinMarketCap verilerine göre XRP, yaklaşık 24 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. 22 Şubat 2021 13.15 itibarıyla 1 Ripple, 0,56 dolardan ve 3,96 TL'den işlem görüyor.