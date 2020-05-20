Robot köpek Spot, bu sefer de çobanlık yapmaya başladı

Robot köpek Spot, bu sefer de çobanlık yapmaya başladı

Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot köpek, tıpkı bir çoban köpeği gibi koyunları yönetebiliyor.

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor.

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği, oldukça geniş kullanım alanıyla dikkat çekiyor.

Örneğin geçtiğimiz aylarda Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde, hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlayan Spot, ardından koronavirüs nedeniyle hastanelerde kullanılmaya başlanmıştı.

Daha sonra ise Singapur'da karşımıza çıkan Spot, parklarda sosyal mesafe kuralını denetlerken karşımıza çıkmıştı.

ŞİMDİ DE ÇOBANLIK YAPIYOR

Yeni yayınlanan bir videoda, tıpkı bir çoban köpeği gibi koyunları belli bir alanda otlamaları için yönlendiren Spot, kayalık arazilerde de rahatlıkla dolaşabiliyor.

Kafasında bulunan kızılötesi kameralar sayesinde etrafındaki nesneleri algılayabilen robot, gerçek zamanlı haritalama teknolojisi ve gelişmiş sensörler kullanarak gideceği en doğru yolu rahatlıkla bulabiliyor.















