Robot köpek Spot, Çernobil'deki nükleer atıkları temizliyor

Nükleer atıkların temizlenmesinde robotları kullanmayı hedefleyen bilim insanları, Spot'tan faydalanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Hyundai tarafından satın alınan ABD’li mühendislik şirketi Boston Dynamics, robot köpeği Spot ile oldukça konuşulmuştu.

Kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkan robot köpek Spot, şimdiye kadar birçok alanda kullanılmasıyla ses getirmişti.

Nükleer atıkların temizlenmesinde robotları kullanmayı hedefleyen bilim insanları, çalışmalara Çernobil’den başladı.

SPOT ÇERNOBİL'DE İŞBAŞINDA

Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu amaçla Çernobil nükleer tesisindeki en kirli noktaları ziyaret etti. Araştırmacılar, radyoaktif atıklarla başa çıkmak için Boston Dynamics’in geliştirdiği robot köpek Spot'tan da faydalanıyor.

Spot isimli robot köpek, Çernobil Nükleer Santrali’ne giderek bilim insanları için veriler topluyor ve dünyanın en ölümcül noktalarından biri olan Çernobil'de sorunsuz bir şekilde dolaşıyor.

Aynı zamanda robotlar, bölgenin 3 boyutlu bir haritasını oluşturmak üzere eğitildi. Bu haritalar, radyasyonun yayılımının ve yerinin daha doğru bir şekilde belirlenmesini sağlayacak.

Tesisin tamamen devre dışı bırakılması ve atıkların temizlenmesi için 2016’da, tesisteki 4. Reaktör’ün kalıntıları üzerine Yeni Güvenli Sığınak adı verilen bir yapı yerleştirildi. Bilim insanları çalışmalarını, bu sığınakta koruyucu giysileriyle sürdürüyor.

4. Reaktör’ün kontrol odasında radyasyon seviyelerinin normalin 40 bin katına ulaştığı düşünülüyor.







