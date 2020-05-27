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- Robot model, Hollywood yıldızlarına rakip oldu
Robot model, Hollywood yıldızlarına rakip oldu
Dijital model Lil Miquela, birçok Hollywood yıldızıyla da çalışan kast ajansı CAA ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 27.05.2020 - 13:23
Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi CGI (bilgisayar üretimi imgeleme) teknolojisi kullanılarak yaratılan robot model Lil Miquela, gerçek bir kast ajansıyla anlaştı.
Birçok Hollywood yıldızıyla da çalışan CAA (Creative Artists Agency) şirketi, Miquela ile televizyon, sinema ve reklam da dahil birçok alanda birlikte çalışacağını duyurdu.
Z NESLİNİN MODA ÖNCÜSÜ
Yaratıcısı Brud, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Miquela'yı, Z neslinin moda öncüsü olarak tanımlıyor.
Miquela'nın, halihazırda birçok markayla da anlaşmaları bulunuyor.
Şirket, 19 yaşındaki robot model ile ortaklığının, dijital karakterin sinema ve gösteri dünyasında yer alma olasılığını artıracağına inanıyor.